Empieza el rodaje de la serie sobre la muerte del oso Cachou en Aran

La nueva serie Matar a un oso, creada por los hermanos Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo, ha comenzado su rodaje en varias localizaciones de Aran, Pirineo catalán, Madrid y Segovia. Inspirada en hechos reales, arranca con la muerte del oso Cachou en Aran durante el confinamiento. A partir de ese suceso, empieza una investigación judicial sin precedentes, en la que la muerte del animal se trata como un asesinato. Este hecho saca a la luz tensiones entre los habitantes de Aran, el ecologismo y la política, reflejando un conflicto entre tradición y modernidad. Eduard Fernández, María Rodríguez Soto, Miki Esparbé, Pol López, Nora Navas y Àlex Monner son los protagonistas de la serie de Movistar Plus, que ha implementado un plan de sostenibilidad que reduce el impacto ambiental en el Pirineo e incluirá el cálculo y verificación de su huella de carbono.