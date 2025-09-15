Joan Pera vuelve esta noche a TV3 con ‘8 coses a fer abans de morir’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El actor Joan Pera, a sus 76 años, regresa hoy a TV3 con el estreno de 8 coses a fer abans de morir, donde se lanzará a vivir nuevas experiencias, desde pilotar un coche de ralis a desfilar como modelo. A partir de las 22.05, Pera se estrenará en su nueva faceta de pastor, en la que le acompañará el también humorista Lluís Jutglar, Peyu. Esta noche también seguirá los consejos de Helena Garcia Melero para ser reportero y entrevistará a famosos en la gala People in Red junto a Laura Fa. Entre las facetas que probará Joan Pera figuran las de mago, piloto de ralis, piloto de aviones y modelo. En este último, contará con la ayuda de Custo Dalmau, Sofia Coll y Nadine Romero. Su participación en este formato tiene un valor simbólico, ya que fue la primera voz de TV3 y vuelve 40 años después de presentar el programa inaugural de la cadena.