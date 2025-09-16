Ramon Pellicer se despide del ‘Telenotícies’ de TV3 tras 23 años

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El periodista Ramon Pellicer se despidió el domingo de la audiencia del Telenotícies de TV3 tras 23 años. “Sois una audiencia envidiable, que nos ha estimulado todo este tiempo para ofreceros lo mejor que hemos sabido. Ahora asumiremos otras responsabilidades, pero lo que no cambia seguro es que seguiremos contando con vosotros”, finalizó Pellicer. Cristina Riba, su pareja en los TN del fin de semana, también se despidió ya que ahora formará parte de los nuevos informativos del 3/24 que pasan a llamarse 3CatInfo. Estos cambios forman parte de una remodelación de los TN prácticamente en todas las franjas horarias. La salida de Ramon Pellicer no supondrá una desvinculación de la cadena. De hecho, será el presentador de la próxima edición de La Marató y, el año que viene, presentará un nuevo programa centrado en temáticas sociales.