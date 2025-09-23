La 2 ofrece esta noche la historia del Caravaggio perdido en Madrid

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La 2 emite hoy en Documaster, a partir de las 22.00, el reportaje The Sleeper: el Caravaggio perdido, en el que el cineasta Álvaro Longoria ofrece una mirada exclusiva al complejo mercado del arte antiguo, centrándose en el redescubrimiento de un cuadro perdido de Caravaggio. Durante décadas, la familia madrileña Pérez de Castro convivió sin saberlo con una obra maestra en su salón. Su aparición en el catálogo de una subasta por apenas 1.500 euros desató una frenética carrera internacional en la que expertos, coleccionistas y marchantes jugaron una partida millonaria por hacerse con el sleeper que revolucionó el mundo del arte antiguo. Después de permanecer en el Prado, el Ecce Homo de Caravaggio viajó a Roma, donde formó parte de una muestra en el Palazzo Barberini con 24 obras del maestro, casi la mitad de las que se conservan.