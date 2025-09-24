Kimmel regresa a la programación de ABC tras su cancelación

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La cadena ABC anunció que reincorpora a su programación el programa de Jimmy Kimmel, cancelado la semana pasada por las presiones de la administración de Trump tras sus comentarios sobre Charlie Kirk, el activista ultraconservador asesinado el día 10. ABC hizo el anuncio después de mantener conversaciones con su empresa matriz Disney sobre la suspensión, que le ha costado a la compañía múltiples críticas. Unos 400 artistas, junto a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), solicitaron el apoyo del público para condenar la suspensión. Meryl Streep, Tom Hanks, Jamie Lee Curtis, Jane Fonda, Martin Short, Selena Gomez, Robert De Niro, Ben Affleck, Pedro Pascal, Maggie Gyllenhaal, Diego Luna, Regina King, Jason Bateman y Ariana DeBose, entre otros, se unieron a la organización que busca guardar la constitución.