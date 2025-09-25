Ariadna Oltra corta a Pablo Iglesias en TV3 tras insultar a los tertulianos

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Ariadna Oltra, presentadora de Els matins, tuvo que cortar ayer la intervención de Pablo Iglesias tras los insultos a los tertulianos y las subidas de tono por parte del exvicepresidente del Gobierno. En un debate sobre el traspaso de competencias en inmigración, Iglesias criticó la “falta de contundencia” de ERC ante Junts.

“Se tragan toda esta mierda de Junts y el pujolismo”, manifestó primero y después tildó de “caraduras” a los tertulianos por centrar el debate en Podemos. Oltra optó por cortar la conexión y dio paso a Míriam Nogueras quien dijo: “Solo he escuchado el final, que insultaba mucho”.

Iglesias se conectó después para disculparse. “Pido disculpas por la vehemencia con la que me expreso a veces”, dijo, al tiempo que admitió que es uno de sus defectos. “Lo que no soy, sin embargo, es hipócrita”, continuó dirigiéndose a Joan Tardà, tertuliano de TV3.