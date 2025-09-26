TV3 estrena esta noche el programa de baile infantil ‘Eufòria Dance Kids’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

TV3 estrena hoy, a las 22.05, el programa Eufòria Dance Kids, en el que competirán 12 equipos infantiles, con bailarines de edades comprendidas entre los 10 y los 14 años. Marta Torné será la presentadora, acompañada de Aina da Silva y Jan, de los Beta. Las valoraciones de las actuaciones correrán a cargo de un jurado formado por una cara muy conocida por los seguidores de las redes de Eufòria: Nadine Romero, además de la coreógrafa y bailarina Elena Marín, y Lluc Fruitós, miembro fundador de la prestigiosa compañía de danza Brodas Bros. En este primer programa participarán Kanalles (Badalona), Les Arrels (Parets del Vallès), La Troppa (Manresa) y Kool Kids (Vilafranca del Penedès). De los cuatro grupos, solo dos pasarán a la semifinal. Durante las últimas semanas, 3CAT ha ofrecido a través de su plataforma el casting, con 130 grupos.