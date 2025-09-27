Jordi González vuelve hoy a TV3 como presentador de ‘Col·lapse’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Jordi González se estrena hoy como presentador de Col·lapse en TV3, a las 22.05, en sustitución de Ricard Ustrell, que decidió centrarse en su carrera radiofónica en Catràdio. El nuevo conductor del programa regresa a 3CAT más de dos décadas después de Les 1.000 i una, su último programa en la autonómica, y tras superar este año una bronconeumonía bilateral provocada por una bacteria en un viaje a Colombia. En su primer Col·lapse tendrá como invitados a Marta Torné, presentadora de Eufòria Dance Kids; la activista Valeria Vegas y el doctor Manuel Sans. Posteriormente, a las 00.45 arranca una nueva temporada de Marcians. Los protagonistas serán la compositora Maria Arnal, la coreógrafa Roser López Espinosa, la fotógrafa Sílvia Prió, el colectivo de acróbatas Eunoia Kolektiva y el artista visual Octavi Serra, Aryz.