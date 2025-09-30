‘Que se sàpiga’ relata hoy en TV3 la tragedia de los Muruetagoiena

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

TV3 ofrece esta noche, a las 22.05, el documental Que se sàpiga, en el que Tamara Muruetagoiena relata la tragedia de su familia hace 40 años. Médico en Oiartzun en los 70, Esteban Muruetagoiena fue extorsionado y amenazado por ETA, que llegó a secuestrar a su familia, y más tarde detenido de forma arbitraria por la Guardia Civil. En 1982 murió después de sufrir 9 días de tortura en Madrid. Su muerte fue atribuida a un infarto y hasta pasados 40 años no fue reconocido como víctima de tortura. La madre de Tamara, Elixabete Hormaza, también fue detenida, aunque fue puesta en libertad. Nits sense ficció emite a continuación Suècia, bandes criminals. El país nórdico se ha convertido en el líder de Europa en violencia con armas de fuego per cápita, fruto de las luchas entre grupos criminales que utilizan incluso menores como sicarios.