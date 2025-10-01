CONCURSOS
Los dedales están de vuelta
‘Maestros de la costura’ perfila su lista de concursantes. Entre ellos está Pau Echaniz, piragüista olímpico formado en La Seu
El programa Maestros de la costura en su versión Celebrity regresa a La 1 próximamente y ya tiene confirmada su lista de concursantes después de la incorporación del estilista y diseñador de moda Josie, los actores Pepón Nieto, Jazz Vilá y Mariola Fuentes, el piragüista olímpico Pau Echaniz (formado en el Cadí CK de La Seu) y la cantante Blanca Paloma. Estos completan el casting tras los primeros fichajes de la modelo, actriz y presentadora Jaydy Michel, la compositora y cantante Beatriz Luengo, el cantante Mario Vaquerizo, la actriz Silvia Marty y los modelos Edu y Jorge Román. El jurado estará formado por Lorenzo Caprile, María Escoté y Luis de Javier, que sustituye a Alejandro Gómez Palomo.
Por otra parte, RTVE está preparando Top chef: dulces y famosos, un formato similar a Bake off: famosos al horno.