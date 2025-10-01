Los dedales están de vuelta

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El programa Maestros de la costura en su versión Celebrity regresa a La 1 próximamente y ya tiene confirmada su lista de concursantes después de la incorporación del estilista y diseñador de moda Josie, los actores Pepón Nieto, Jazz Vilá y Mariola Fuentes, el piragüista olímpico Pau Echaniz (formado en el Cadí CK de La Seu) y la cantante Blanca Paloma. Estos completan el casting tras los primeros fichajes de la modelo, actriz y presentadora Jaydy Michel, la compositora y cantante Beatriz Luengo, el cantante Mario Vaquerizo, la actriz Silvia Marty y los modelos Edu y Jorge Román. El jurado estará formado por Lorenzo Caprile, María Escoté y Luis de Javier, que sustituye a Alejandro Gómez Palomo.

Por otra parte, RTVE está preparando Top chef: dulces y famosos, un formato similar a Bake off: famosos al horno.