Romà: “Las marcas TV3 y Catalunya Ràdio están más vivas que nunca”

La presidenta de la CCMA, la leridana Rosa Romà, defendió ayer la fuerza de las marcas TV3 y Catalunya Ràdio asegurando que “están más vivas y tienen más valor que nunca” y que no desaparecerán. Romà respondió a las críticas sobre una posible “españolización” de los medios públicos y subrayó que se hace contenido de calidad que conecta con el público. En cuanto al proyecto 3CatInfo, Romà destacó que es una estrategia para adaptarse a los nuevos hábitos informativos. En este sentido, unos 200 trabajadores de TV3 se concentraron ayer para recuperar las marcas clásicas.

TV3 cerró septiembre con una cuota del 14,6% en Catalunya, la más alta del mes en los últimos 13 años. Tras ella se situaron La 1 (9,7%), Antena 3 (9,4) y Telecinco (6,3). Antena 3 lidera a nivel estatal (13%) ante La 1 (11,6), que ha logrado su mejor septiembre en 14 años.