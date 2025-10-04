Pedro J. Ramírez y Josep Maria Mainat, esta noche en ‘Col·lapse’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Jordi González contará esta noche como invitado en Col·lapse de TV3, a las 22.05, con el periodista Pedro J. Ramírez, con el que descubrirá su relación familiar con Catalunya. Además, el exdirector de El Mundo presenta su libro Por decir la verdad. También asiste al programa el empresario Josep Maria Mainat para explicar cómo ha llevado el fallecimiento de su amigo Toni Cruz, con el que formó dos tercios de La Trinca. Jordi González conversará con Litus Ballbé, sacerdote y olímpico en 2012 con la selección española de hockey hierba. Se estrenarán como colaboradoras del programa las periodistas Mayka Navarro, con uno de los grandes crímenes de Catalunya, y Sílvia Tarragona. Sergi Pàmies diseccionará un nuevo libro, las Mamarazzis se encargarán de las noticias del corazón y Albert Montagut explicará una nueva historia.