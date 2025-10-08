ESTRENOS
La 2 Cat, que arranca el lunes, anuncia su parrilla y presentadores
La 2 Catalunya, que se viste de largo el lunes, presentó ayer sus contenidos bajo el lema La que parla com tu y la incorporación de nombres destacados como Jordi Basté, Xavi Bundó, Candela Peña, Judit Martín, Patrick Urbano, las Mamarazzis y Cristina Villanueva. Basté conducirá Pla seqüència, un programa de entrevistas en prime time, y los martes se emitirá L’any que vas néixer, un viaje íntimo de la mano de Bundó. Candela Peña presentará Una tarda amb..., espacio de entrevistas que codirigirá junto a Bob Pop, y Judit Martín conducirá Tot això eren camps. También se emitirá I tu, què faries?, con Patrick Urbano; los miércoles se emitirá Mamarazzis Pop&Cor, un programa de Laura Fa y Lorena Vázquez; y Cristina Villanueva se estrenará en el canal de RTVE con El segon cafè, que vendrá a continuación de Cafè d’idees, el espacio de Gemma Nierga.