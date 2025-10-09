REALITIES
Ponent es protagonista de la nueva entrega de ‘La travessa’
La travessa estrena hoy su tercera temporada en 3CAT con protagonismo para tierras leridanas. Expedició Ponent, presentado por Laura Escanes, arrancará en Amposta y las diez parejas participantes recorrerán 300 kilómetros de aventura a través del Parc Natural dels Ports, Horta de Sant Joan, Corbera d’Ebre, Utxesa, La Baronia de Sant Oïsme, Guàrdia de Noguera, Talarn, La Pobla de Segur, Collegats, La Torre de Capdella, Viu de Llevata, el monasterio de Santa Maria de Lavaix, Sant Quirc, El Pont de Suert y la Val d’Aran. Entre los 20 participantes de esta edición hay cinco leridanos: Cristina y Maria de Vallfogona de Balaguer, Isaac y Neus de Lleida, y Sandra, de Bellver de Cerdanya. Mientras, el Canal 33 y TV3 ofrecen esta noche Nervi, con protagonismo para el Festival de Sitges, Pol Batlle, REC, Paul Thomas Anderson y Minibús.