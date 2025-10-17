Carles Porta presenta en el Festival de Sitges su serie ‘33 días’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La serie 33 días, creada por el periodista leridano Carles Porta, fue presentada ayer en el Festival de Cine de Sitges. Se trata de una producción de ficción inspirada en el caso de Brito y Picatoste, que narra la fuga de dos presos (interpretados por José Manuel Poga y Julián Villagrán) y las tensiones que esto generó en los Mossos. “Quien quiera ver realidad pura y dura ya tiene Crims, pero 33 días va más allá de la realidad”, explicó Porta. Porta añadió que la serie está inspirada no solo en la fuga de Brito y Picatoste, sino también en un momento político y social entre los años 2004 y 2006, una época en la que los Mossos se estaban desplegando en Catalunya, lo que implicó “unas tensiones muy notables con la Policía Nacional y la Guardia Civil”. Añadió que el hecho de que hubiera dos presos muy peligrosos fugados generó “una gran tensión”.