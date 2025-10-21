La muerte de un hijo y enamorarse de un preso, en ‘Nits sense ficció’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

TV3 emite esta noche en Nits sense ficció, a partir de las 22.06, el documental Un estel fugaç, dirigido por Ignasi Guerrero y Arturo Méndiz. El reportaje se adentra en un universo casi invisible: el de las UCI neonatales y pediátricas, donde familias y personal sanitario luchan cada día por salvar vidas. A partir de la experiencia personal del propio Guerrero, cuyo hijo Pep falleció a los cuatro meses, la obra aborda el tabú social que rodea la muerte infantil. Seguidamente, TV3 proyectará Incondicional, de Elena Lindemans. En este caso aborda el testimonio de Yolanda, una mujer holandesa que se enamora por carta de Billy, un preso estadounidense condenado a muerte. A través de su relación, el documental plantea una reflexión sobre cómo el amor puede sobrevivir a la distancia, la incomunicación y el juicio social.