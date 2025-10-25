Lleida Televisió ofrece hoy el encuentro de ‘fallaires’ en Aran

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Lleida Televisió emite hoy en directo, a partir de las 21.30, la celebración del décimo aniversario de la declaración de las falles como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. El acto tendrá lugar en Les, en la Val d’Aran, con la participación de representantes de una quincena de localidades que han recuperado o mantienen la cultura fallaire. Jordi Sebastià y Judit Montoy presentarán el encuentro desde la Plaça deth Haro, donde concluirá el pasacalles de los fallaires, el encendido y un concierto a cargo de Sarabat. Por su parte, Lleida activa contará a las 20.30 con José Crespín, subdelegado del Gobierno en Lleida, para hacer balance de la campaña agraria. Noèlia Burgos entrevistará también a representantes de Jarc y Asaja. Mientras, Mariví Chacón abordará con Chisana el duelo gestacional y perinatal en Cafeïna, a partir de las 15.00.