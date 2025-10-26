El balance de los efectos de la dana un año después, hoy en ‘30 minuts’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un año después de la dana que afectó al Levante con resultados devastadores y mortales, el programa 30 minuts de 3CAT regresa hoy (22.05) a las localidades más afectadas para hacer balance de la situación sobre el terreno en el documental Eixir del fang. Nadie olvida la sensación de desamparo que sufrieron muchas personas tras la catástrofe, algo que todavía persiste, ya que un año después aún esperan cobrar las ayudas prometidas. Mientras, el programa 60 minuts del Canal 33 revela el poder y la influencia de los fundamentalistas evangélicos de Estados Unidos en el documental Esperant l’Harmagedon (22.50). El reportaje muestra cómo los políticos impulsados por la fe abrazan a Israel como la clave de su visión profética del fin del mundo, y cómo los pastores invocan la batalla final después de una segunda llegada de Cristo.