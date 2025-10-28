REPORTAJES
‘Nits sense ficció’ se suma al décimo aniversario de Open Arms
El programa Nits sense ficció ofrece esta noche (22.05) en 3CAT tres de los cuatro capítulos de la serie documental A contracorrent: 10 anys d’Open Arms, que retrata el giro en la trayectoria de la ONG, fundada en 2015 por Òscar Camps, en un momento clave. A través de historias íntimas y material inédito, el reportaje se adentra en la ruta migratoria africana, que lleva a miles de jóvenes a arriesgarlo todo para perseguir el sueño europeo, y muestra sin ambages la dureza del trayecto. La producción cuenta cómo la ONG se ha reinventado para actuar más allá del Mediterráneo central, explorando nuevas rutas en el Atlántico y en el canal de la Mancha, donde el drama humanitario persiste. La serie también revela la dimensión menos visible de Open Arms: el proyecto Origen en Senegal, la respuesta a emergencias como la covid y la catástrofe en Gaza.