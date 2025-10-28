‘Nits sense ficció’ se suma al décimo aniversario de Open Arms

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El programa Nits sense ficció ofrece esta noche (22.05) en 3CAT tres de los cuatro capítulos de la serie documental A contracorrent: 10 anys d’Open Arms, que retrata el giro en la trayectoria de la ONG, fundada en 2015 por Òscar Camps, en un momento clave. A través de historias íntimas y material inédito, el reportaje se adentra en la ruta migratoria africana, que lleva a miles de jóvenes a arriesgarlo todo para perseguir el sueño europeo, y muestra sin ambages la dureza del trayecto. La producción cuenta cómo la ONG se ha reinventado para actuar más allá del Mediterráneo central, explorando nuevas rutas en el Atlántico y en el canal de la Mancha, donde el drama humanitario persiste. La serie también revela la dimensión menos visible de Open Arms: el proyecto Origen en Senegal, la respuesta a emergencias como la covid y la catástrofe en Gaza.