Telecinco estrena esta noche la vigésima edición de ‘Gran Hermano’

Jorge Javier Vázquez dirige hoy, a partir de las 21.45 en Telecinco, la gala inaugural de la vigésima edición de Gran Hermano, en la que se completará el elenco de concursantes en un ambiente festivo. El presentador estará en la casa de Tres Cantos y conectará con Nagore Robles desde los exteriores, donde se ha instalado una feria con diferentes atracciones que servirán para ir presentando a los nuevos protagonistas. La casa cuenta con 1.150 metros cuadrados destinados a la convivencia, a los que se suman los 250 de la nueva nave de pruebas y los 300 del nuevo control de realización. El día a día de los habitantes será captado por seis cámaras de estudio y 80 cámaras pan tilt, monitorizadas por control remoto. Mamadou Sacko fue el primer concursante confirmado: tiene 22 años, es de Granollers y trabaja como administrativo en Renfe.