Las leridanas Rosa Romà y Txe Arana, invitadas de hoy en ‘Col·lapse’

Jordi González cuenta hoy, en Col·lapse de 3CAT (22.10), con las leridanas Rosa Romà, presidenta de la CCMA, y la comunicadora y actriz Txe Arana. Romà repasará con el presentador la reciente polémica en torno a las históricas marcas TV3 y Catalunya Ràdio. En la última sesión de la comisión de control del Parlament, Junts dio por roto el acuerdo que permite a la leridana presidir la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), aunque Romà destacó los excelentes resultados de audiencia. Por su parte, Txe Arana regresa a un plató de televisión para hablar de la intervención a la que se sometió debido a una malformación arteriovenosa cerebral y de sus nuevos proyectos profesionales. Completa el trío de invitados el cocinero gerundense Marc Ribas, presentador de Joc de cartes, uno de los programas más exitosos de 3CAT.