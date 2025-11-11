El documental ‘censurado’ ‘Alerta inundable’, hoy en ‘Nits sense ficció’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El programa Nits sense ficció ofrece esta noche (22.10) el documental Alerta inundable, que alerta sobre el riesgo de inundación por desbordamiento de ríos y rieras en Catalunya y documental que fue objeto de polémica señalado como ‘censurado’ por parte de la dirección del 3Cat, lo que la cúpula de la cadena negó justificando el aplazamiento de su emisión por motivos estrictamente periodísticos. El documental trata sobre las presiones recibidas, especialmente durante la burbuja inmobiliaria, por técnicos de la Agencia Catalana del Agua (ACA) para que firmaran informes favorables a proyectos de construcción en zonas con riesgos de inundación. El documental posterior, Sau, la memòria submergida (23.12), aborda la historia de la construcción del pantano de Sau, remarcando las duras condiciones de trabajo en la construcción de la presa.