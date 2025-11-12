Marca histórica de ‘La revuelta’ con Rosalía, que no puede con ‘Crims’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Rosalía arrasó a nivel estatal en su paso por La revuelta de La 1, al convertir el programa de David Broncano en lo más visto del lunes, con un 20,4% de cuota y más de 2,7 millones de espectadores. Fue el mejor resultado del curso y su victoria más amplia frente a El Hormiguero de Antena 3, con una ventaja de 5,2 puntos en estricta coincidencia. Sin embargo, la cantante no pudo con Crims en Catalunya. El programa de Carles Porta firmó un 20,4% en su estreno de temporada, centrado en el doble crimen de Bellvitge, mientras que La revuelta se quedó en un 17,7%. Sin embargo, Rosalía demostró su poder para sacudir la parrilla de televisión en una entrega que reunió en RTVE a Pedro Almodóvar, Manuela Carmena, Alexia Putellas, María Escoté y otras figuras destacadas como Javier Calvo, Estopa, Carmen Machi, Joan Pradells y La Zowi.