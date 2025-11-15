La 1 estrena hoy ‘Voladura 76’, un documental sobre la transición

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

RTVE estrena esta noche (22.00), en La 1, el tercero de los documentales de 50 años del gran cambio, un ciclo especial que recuerda algunos de los episodios que marcaron el final de la dictadura. Voladura 76 se adentra en un episodio muy poco conocido de la historia reciente de España y desvela una operación determinante para la llegada de la democracia. El recién elegido presidente, Adolfo Suárez, se enfrenta a la complicada tarea de lograr que los 530 procuradores de las Cortes aprueben una ley que supondrá su suicidio político. Para ello, recurre a los hombres del Seced, sus espías de confianza, con el objetivo de convencer a los indecisos. Pero no es suficiente y, por este motivo, ponen en marcha un plan secreto: conseguir que quienes se oponen no estén en España durante los días del pleno. Unas suculentas dietas y el Caribe serán el anzuelo.