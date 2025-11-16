El polémico traslado de las pinturas de Sijena, en ‘30 minuts’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El programa 30 minuts de 3CAT ofrece esta noche, a las 22.05, el documental Pintures sentenciades, centrado en el polémico traslado a Aragón de los murales de Sixena. Tras su restauración y conservación durante casi un siglo en Catalunya, la jueza ha determinado que en los próximos meses deberán emprender el camino de vuelta al monasterio de Santa María, en pleno corazón de los Monegros. La decisión, lejos de calmar los ánimos, ha desatado una encendida batalla entre especialistas y técnicos convencidos de que, si las obras se trasladan, podrían sufrir graves daños, y quienes defienden su restitución al lugar de origen por justicia histórica. Por su parte, 60 minuts emite en el Canal 33, a las 22.45, el reportaje Vides en venda: la realitat del tràfic d’òrgans a l’Iraq, con testimonios de víctimas, médicos y activistas en contra de estas prácticas.