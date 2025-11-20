Especial con motivo del aniversario de la muerte de Franco

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El programa Equipo de investigación adelanta a hoy (22.45) su emisión en La Sexta para ofrecer el reportaje El rastro de Franco, centrado en las huellas de la dictadura que aún permanecen en calles, iglesias y monumentos, y en cómo parte de ese legado se mantiene bajo la figura de patrimonio cultural. La mayoría de cadenas mantiene su programación habitual pese al 50 aniversario de la muerte del dictador, aunque RTVE emitió ayer La noche en 24 horas desde el Pazo de Meirás. El ente público ofrece además contenidos documentales relacionados con el 20-N en RTVE Play, mientras que parte de L’Informatiu se emite hoy desde la cárcel Modelo, símbolo de la represión en Barcelona y desde donde también transmitirá El món a RAC1. RNE realizará asimismo una programación especial desde lugares emblemáticos de la lucha contra el franquismo.