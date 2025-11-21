Andreu Buenafuente anuncia un 'parón' por prescripción médica: "tengo que parar un poco para recuperarme y volver con energía"

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El presentador y humorista Andreu Buenafuente ha anunciado un parón profesional de su agenda profesional para descansar y recuperarse por exceso de carga y por prescripción médica, aunque mantiene su compromiso de presentar las campanadas esta Nochevieja en TVE.

En un comunicado de prensa de su productora, El Terrat, el presentador afirma: "Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño".

Fuentes de RTVE han precisado a EFE que Buenafuente para temporalmente su programa en La 1, 'Futuro Imperfecto', pero que sigue adelante con el compromiso anunciado esta semana de estar al frente, junto a Silvia Abril, del espacio televisivo que dará la bienvenida al Año Nuevo con la retransmisión de las campanadas 2025-2026 desde la Puerta del Sol de Madrid.

'Futuro imperfecto' se emite los jueves a las 23 horas en La 1. Además de presentar, Buenafuente dirige el programa junto a David Martos y Verónica Díaz.