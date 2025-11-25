Lleida Televisió pone el foco en las mujeres del Aplec del Caragol

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Lleida TV emitirá hoy en el programa +Lleida (21.30), en el marco del 25N, el documental Dones i Aplec que pone el foco en el papel de la mujer dentro del Aplec del Caragol. La cinta sigue las historias de Rosa Dejuan (Els Lleidatans), Isabel Hornos (Kina Kreu) y Carme Mas (Lifara Alcarrasina), junto con otros testimonios. La producción, de Lleida Televisió con el apoyo de la Fecoll, el Ayuntamiento y la Diputación, ha contado con Òscar Fernández como productor, Moisés Camuñas en el guion y Pau Roqué en la edición. El programa de hoy de +Lleida, presentado por Moisés Camuñas, abordará la desigualdad de género y su vínculo con las violencias machistas, con entrevistas a la socióloga Mercè Espuñes, la psicóloga Arantxa Hidalgo y una mesa redonda con representantes del PSC, PP y Junts, antes de emitir el documental íntegro.