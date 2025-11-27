Comunicación y lenguas minoritarias, en Lleida Televisió

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Lleida Televisió ofrece hoy, a partir de las 9.30, la primera jornada del Congrès Internacionau sus Comunicacion, Tecnologia e Lengües Minoritàries, que se celebra en Vielha. La conferencia inaugural la imparte Iñaki Zabaleta, catedrático del Departamento de Periodismo de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Ha dirigido proyectos de investigación sobre medios europeos en lenguas minorizadas, como el proyecto Heka, y cuenta con una amplia producción académica en este ámbito. A partir de las 11.00, la doctora Helena Torres Purroy (UdL) moderará la primera sesión de comunicaciones, dedicada a analizar cómo la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías influirán en la creación de contenidos audiovisuales en lenguas minoritarias. Lleida Televisió también emitirá mañana la segunda y última jornada del congreso desde Vielha.