Urdangarin, Vilarasau y Llach, con Jordi Basté en ‘Pla seqüència’

La 2 Cat estrenará el jueves día 11, a las 22.00, Pla seqüència, el nuevo programa de entrevistas que conducirá Jordi Basté. El protagonista de ese día será Iñaki Urdangarin, en su primera entrevista televisiva de carácter personal, alejada de los focos deportivos o institucionales. Basté y Urdangarin se conocen desde los años 80, cuando el periodista cubría información deportiva y el exduque de Palma brillaba en las pistas de balonmano. El programa ofrecerá un retrato íntegro y sin filtros. Basté acompañará al protagonista durante 50 minutos seguidos, sin interrupciones, sin edición y sin montaje. El objetivo es captar momentos espontáneos que permitan conocer al invitado tal como es. También pasarán por Pla seqüència la actriz Emma Vilarasau, el músico Lluís Llach, la corredora Núria Picas, el actor Sergi López y la cantante y actriz Nina, entre otros.