‘Dra. Fabiola Jones’ ocupa el espacio de Buenafuente desde hoy en La 1

La 1 estrena esta noche, a las 23.00, su nuevo programa, Dra. Fabiola Jones, protagonizado por la veterinaria Fabiola Quesada y que sustituye en la parrilla a Futuro Imperfecto, después de que Andreu Buenafuente decidiera hacer un parón en su actividad profesional. En el capítulo de hoy, la nueva apuesta de RTVE sigue a la doctora mientras recorre la sabana y la costa africana para rescatar y cuidar a algunos de los animales salvajes más vulnerables. Entre crías huérfanas de rinoceronte, cirugías en campo abierto a guepardos y cuidados intensivos de cebras y elefantes, cada jornada combina acción, ciencia y emoción, mostrando la majestuosidad y la fragilidad de la vida salvaje. Fabiola Quesada también compartirá una charla con su padre, que reside en Úbeda, recordando los inicios de una vida dedicada a la conservación de la fauna en Sudáfrica.