La Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) ha anunciado este jueves su retirada del Festival de Eurovisión después de que las votaciones celebradas en la 95ª Asamblea General de la UER en Ginebra hayan concluido con la permanencia de Israel al certamen musical europeo. Esta decisión histórica pone fin a 64 años de participación ininterrumpida de España al festival desde su debut en 1961.

El Consejo de Administración de RTVE acordó en septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel participaba por el genocidio en Gaza y "el incumplimiento sistemático" de este país de las normas del propio concurso. La salida del festival implica que RTVE no emitirá la final de Eurovisión 2026, prevista para el 16 de mayo en Viena (Austria), ni las semifinales de los días 12 y 14 del mismo mes.

Según ha informado RTVE en un comunicado, su secretario general, a Alfonso Morales, ha defendido la posición del ente público que ya adelantó el presidente, José Pablo López, en el Senado la semana pasada, afirmando que las medidas aprobadas por la UER eran "insuficientes". Morales ha remarcado: "Nos gustaría expresar nuestras serias dudas sobre la participación de la televisión israelí KAN a Eurovisión 2026. La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un acontecimiento cultural neutral".

Les nuevas medidas adoptadas por la UER

Con el apoyo de siete países que suscribieron el escrito formal, RTVE ha forzado que las votaciones fueran secretas. El ente español pidió incluir una votación sobre la posible suspensión temporal de la KAN por un periodo mínimo de un año y, en caso de no aprobarse, ratificó que no participaría en la edición de 2026. Sin embargo, una contundente mayoría expresó que no era necesario votar sobre Israel.

En la reunión también se han aprobado nuevas medidas que afectarán al sistema de voto que RTVE y otros países habían cuestionado después de las altas puntuaciones obtenidas por Israel en las dos últimas ediciones, coincidiendo con su ofensiva en Gaza. Entre estas, destaca la reducción de 20 en 10 del número máximo de votos que cada espectador podrá enviar, además de "salvaguardias técnicas reforzadas para detectar y bloquear votación fraudulenta o coordinada" y la reinstauración del voto del jurado a las semifinales. Les nuevas normas han sido aprobadas con 738 votos a favor, 264 en contra y 120 abstenciones.

Reacciones políticas a la decisión

A través de la red social X, José Pablo López ha publicado un mensaje después de la reunión: "Lo sucedido a la Asamblea de la UER confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturados". Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, ha expresado en Bluesky su orgullo por la decisión de RTVE de anteponer los derechos humanos, afirmando que "la cultura siempre tiene que estar del lado de la paz y la justicia, no de blanquear el genocidio de Gaza".

En la misma línea, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha considerado que RTVE ha tomado la decisión "correcta" por anteponer los derechos humanos a los intereses económicos, mientras que la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha agradecido al ente público que no participe en Eurovisión: "Televisión pública contra el genocidio. Gracias para defender la dignidad".

Fin de una larga trayectoria de España a Eurovisión

Desde 1961, cuando compitió por primera vez con Conchita Bautista y 'Estando contigo', España había participado ininterrumpidamente en la gran final de Eurovisión, siendo uno de los diez países con más participaciones, 64 en total (el año 2020 no hubo programa por la pandemia de covid-19). Año tras año, la retransmisión del festival ha sido en España el acontecimiento no deportivo más visto de la programación. En la edición de 2025, superó el 50% de cuota de pantalla y reunió una media de 5.884.000 espectadores.