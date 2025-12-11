La lucha contra los cazadores furtivos, esta noche en ‘Dra. Fabiola Jones’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El programa Dra. Fabiola Jones se centra esta noche, a las 23.00, en La 1, en la lucha contra los cazadores furtivos en Sudáfrica. Fabiola Quesada acompaña a equipos veterinarios y rangers en operativos de rescate y geolocalización de rinocerontes, víctimas de una caza despiadada motivada por el valor de sus cuernos. Entre operativos nocturnos, rescates y contacto con comunidades locales, la veterinaria se enfrenta al dilema ético de cortar los cuernos para salvar vidas. En Namibia, se adentra en la vida del pueblo himba, donde las mujeres le muestran otra forma de entender la fuerza, la belleza y la resistencia. Por su parte, David Broncano cuenta hoy como invitada en La revuelta (21.45) con la cantante, compositora y bailarina argentina Nathy Peluso, que el 14 de febrero retoma su gira Grasa Tour en el Palau Sant Jordi de Barcelona.