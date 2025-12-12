‘Els Barrufets’ vuelven al SX3 con los 219 episodios de la serie clásica

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El canal SX3 y la plataforma 3Cat recuperan, a partir de hoy, los 219 episodios restaurados de la serie clásica de Els Barrufets, los pequeños seres azules creados por Peyo y popularizados en Catalunya a través de la revista Cavall Fort. En 1981, sus historias dieron el salto a la televisión con la serie producida por Hanna-Barbera, que se emitió en TV3 poco después de su estreno y marcó a toda una generación. Con esta recuperación, SX3 refuerza su oferta de animación para las nuevas generaciones, recuperando un icono televisivo y, al mismo tiempo, presentando su reinvención contemporánea con los 52 capítulos de la primera temporada de la versión de 2021, realizada en animación 3D y que ya suma otras dos. Además, SX3 y 3Cat estrenarán el día 17 Viatges Pokémon: La sèrie, basada en los videojuegos de Nintendo.