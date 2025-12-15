3Cat prepara una programación especial por las fiestas navideñas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

3Cat prepara una programación especial de Navidad con una amplia oferta de contenidos pensados para acompañar las fiestas, del 22 de diciembre al 6 de enero. Uno de los grandes ejes serán las campanadas de Fin de Año, presentadas por Laura Escanes y Miki Núñez desde la avenida Maria Cristina de Barcelona. Otro de los momentos destacados será el monólogo de Quim Masferrer, que se emitirá también la noche del 31, una cita ya tradicional en la programación de TV3. La oferta navideña se completa con numerosos estrenos de series, películas y programas especiales durante las fiestas. SX3 reforzará su programación del 23 de diciembre al 7 de enero, coincidiendo con las vacaciones escolares, mientras que Catalunya Ràdio ofrecerá ediciones especiales de sus programas más emblemáticos en fechas señaladas.