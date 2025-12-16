DOCUMENTALES
La historia oculta del Monopoly, esta noche en ‘Nits sense ficció’
El programa Nits sense ficció ofrece esta noche (22.05), en 3CAT, el documental Sense pietat: La història secreta del Monopoly, el juego de mesa preferido de EE.UU., una carta de amor al capitalismo desenfrenado y a los impulsos que hacen funcionar la sociedad del libre mercado. Pero detrás del mito de la creación del juego hay una historia inédita de robo, obsesión y doble juego corporativo. Contrariamente a la leyenda popular difundida por Parker Brothers, la historia del Monopoly es un relato sorprendente que incluye a una feminista radical, una comunidad de cuáqueros en Atlantic City, la mayor compañía de juegos de EE.UU. y un ingeniero en paro durante la Gran Depresión. Su verdadera historia quizá nunca habría salido a la luz de no ser por la determinación de un profesor de economía y de un apasionado antimonopolista.