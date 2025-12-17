‘Callejeros’ despide su temporada con una mirada a la vida en los pueblos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El programa Callejeros despide esta noche su temporada en Cuatro, a las 23.20, con Me voy al pueblo, un reportaje sobre la nueva vida rural. Esta se ha convertido en una de las tendencias sociales más visibles de los últimos años. Cada vez más personas, especialmente jóvenes profesionales y familias urbanas, deciden dejar la ciudad para instalarse en entornos rurales en busca de una mejor calidad de vida. El fenómeno, que se aceleró después de la pandemia, ya no se percibe como algo provisional sino como un cambio vital consciente y duradero. Los pueblos, por su parte, también están cambiando. La llegada de nuevos vecinos ha impulsado la reapertura de escuelas, comercios y servicios básicos, además de iniciativas culturales y proyectos emprendedores ligados a la sostenibilidad, el turismo responsable y la economía local.