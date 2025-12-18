‘Documentos TV’ estrena esta noche ‘Mi marido violó a Gisèle Pelicot’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El programa Documentos TV estrena esta noche (23.50), en La 2 y RTVE Play, el reportaje Mi marido violó a Gisèle Pelicot, que recoge los testimonios de siete mujeres, familiares de algunos de los violadores, que han sufrido una doble victimización: las perversiones de sus maridos y la violencia de la sociedad. Durante diez años, Dominique Pelicot buscó a más de 70 hombres para que violaran y abusaran sexualmente de su mujer en su dormitorio, mientras la drogaba y grababa las agresiones. Negación, incredulidad, rabia, humillación, traición y culpa son algunas de las emociones que irrumpen en situaciones dolorosas. Nathalie es madre de uno de los violadores de Gisèle. “Si mi hijo había hecho algo así era porque yo no lo había educado bien”, afirma. “He vuelto con mi marido. Le he perdonado”, cuenta Patricia ante la perplejidad social.