Chenoa y Estopa presentarán las campanadas de Televisión Española

Chenoa y Estopa serán los presentadores de las campanadas de RTVE. La cantante y los hermanos David y José Manuel Muñoz toman el relevo de Andreu Buenafuente y Sílvia Abril, quienes iban a despedir el año y dar la bienvenida a 2026 desde la Puerta del Sol. Sin embargo, un problema de salud del humorista provocó que tanto él como su esposa causaran baja. Chenoa, que en los últimos meses ha estado volcada en la presentación de Operación Triunfo, lleva tiempo conduciendo programas en La 1 como The Floor y Dog House. Estopa acompañará a la cantante, después de que se especulara todo el día con Marc Giró. Cristina Pedroche y Alberto Chicote serán los encargados del simulcast de Antena 3 y La Sexta; Sandra Barneda y Xuso Jones formarán pareja en Mediaset, y en 3CAT presentarán Laura Escanes y Miki Núñez.