RTVE celebra la Nochebuena con especiales musicales y humor

La 1 se llena de humor y música en Nochebuena con una nueva edición de Telepasión, con Lalachus y Aitor Albizua; especiales de dos artistas que celebran 20 años en la música: Dani Ferández y Abraham Mateo; y un Viaje al centro de la Tele más ochentero que nunca. Albizua y Lalachus reciben el encargo de crear y dirigir el programa Telepasión 2025. Mi gran noche (21.15), un desafío que afrontan con la ayuda de dos secretarias muy poco convencionales y misteriosas. Seguidamente, el primer especial navideño tendrá como protagonista a Dani Fernández bajo el título Me has invitado a bailar (22.20). Después, 20Conmigo (23.35), con Abraham Mateo. La música no dejará de sonar ya que en Viaje al centro de la tele, dirigido por Pedro Santos y locutado por Santiago Segura, invitan al espectador a regresar a los 80 con Noche ochentera (00.45).