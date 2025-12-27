‘Deejay’s de Lleida’ estrena formato propio con un especial de 1 hora

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El espacio Deejay’s de Lleida regresa hoy a Lleida Televisió de la mano de Manel López Dj Mamomo en su quinta temporada ofreciendo una nueva edición cargada de música electrónica, tendencias actuales y la mejor energía. La nueva temporada se estrenará esta noche, a partir de las 23.55 horas, con un programa especial de Navidad de una hora. A partir de la semana que viene, el programa se emitirá cada sábado por la noche, con una reemisión los domingos. Esta nueva edición del formato seguirá siendo un espacio dedicado a los dj’s de Lleida, presentando a los mejores artistas locales y las más recientes novedades musicales, ofreciendo un enfoque leridano único. El programa estrenará así un formato propio (de 30 minutos en próximas sesiones), después de que anteriormente fuera una sección del programa A Diari, de Santi Roig.