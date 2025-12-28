TVE
La ‘Gala Inocente’ cumple 30 años cargada de humor y solidaridad
Llega esta noche otra de las citas clásicas de la Navidad de RTVE, la Gala Inocente 2025, que este año celebra su 30 aniversario. En directo a partir de las 22.00 horas en La 1 y RTVE Play, será una ocasión única para repasar sus tres décadas de historia y sus mejores bromas para sorprender a nuevas “víctimas” inocentes, con mucho humor y un fin solidario: colaborar en la lucha contra el cáncer infantil e impulsar programas asistenciales y de investigación para los menores y sus familias.
Paula Vázquez, Juanma Iturriaga, Jacob Petrus y Carolina Casado presentarán esta gala televisiva, que contará con actuaciones musicales de artistas como Pastora Soler, Beret, Los Secretos, Andy y La La Love You. También se analizará cómo ha contribuido este programa especial, a través de sus recaudaciones solidarias, a mejorar la vida de miles de niños.