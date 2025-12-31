Campanadas con humor, música y tradición para empezar el año 2026

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las cadenas televisivas se preparan para despedir el 2025 y estrenar el año nuevo con campanadas llenas de celebración e ilusión. En el caso de Lleida TV, Moisés Camuñas y Judit Montoy estarán al frente de 12 raons per brindar, un programa especial desde Montoliu de Lleida. Por otro lado, la creadora de contenido Laura Escanes y el cantante Miki Núñez volverán a presentar las campanadas de TV3 desde Barcelona. En cuanto a RTVE, La 1 despedirá el año de la mano de Chenoa y Estopa desde la Puerta del Sol de Madrid. La cadena reunirá en La casa de la música actuaciones exclusivas como Shakira, La Oreja de Van Gogh con el regreso de Amaia Montero o la actuación de Rosario desde la torre del Pirulí. Además, los espectadores también podrán disfrutar, antes de las campanadas, del humor de José Mota con El juego de Camelar y de ¡Feliz 2026!, un programa en el que Eva Soriano y Egoitz Txurruka acompañarán al público antes y después de las campanadas. Como cada año en Nochevieja, el tradicional Cachitos vuelve a La 2 con Love the Twenties. Antena 3 y La Sexta confiarán en Cristina Pedroche y Alberto Chicote para dar la bienvenida al 2026; y las cadenas de Mediaset lo harán, desde Formigal, con Sandra Barneda y Xuso Jones.