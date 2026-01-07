El debut del Barça en la Supercopa frente al Athletic, hoy en Movistar

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Movistar LaLiga ofrece hoy en exclusiva, a partir de las 20.00, el debut del FC Barcelona en la Supercopa de España, en la que se mide al Athletic en semifinales. Por segunda edición consecutiva, la competición se disputa en Jeddah (Arabia Saudí), aunque es la sexta vez que se juega en este país. Con 15 títulos en sus vitrinas, el Barça es el equipo más laureado de la competición, por delante del Real Madrid (13) y del Athletic (3), los dos rivales a los que superó en la pasada edición. En 2025, el equipo de Flick derrotó en semifinales al conjunto vasco (0-2) y goleó en la final al eterno rival (2-5). Esport3 también hará un seguimiento del encuentro a través de su programa Un dia de partit (19.40), y Gol a gol analizará el duelo una vez finalizado. La segunda semifinal la disputan mañana el Real Madrid y el Atlético de Madrid (20.00, Movistar LaLiga).