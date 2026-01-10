ENTREVISTAS
Quim Masferrer, Pilar Rahola y Javier Gutiérrez visitan ‘Col·lapse’
Quim Masferrer, Pilar Rahola, Javier Gutiérrez y la activista Claudia Campillo serán los invitados de Jordi González esta noche (22.05) en el programa Col·lapse, de 3Cat. Masferrer explicará los detalles de la nueva temporada de El foraster, que ocupará la franja de las noches de los lunes en 3Cat. Por su parte, Rahola conversará sobre su nueva experiencia profesional en Sudamérica, mientras que el actor Javier Gutiérrez presentará su nueva película, Rondalla. La activista Claudia Campillo, en cambio, relatará su experiencia de abusos sexuales. Tras Col·lapse, 3Cat emitirá Marcians, que analizará los próximos estrenos de las películas dedicadas a Montserrat Caballé y Carles Sabater, dirigidas por Patricia Ortega y Elisabet Terri, respectivamente. Además, el canal ofrecerá a las 19.55 un especial de Temps de neu, que celebra 40 años.