‘El foraster’ visita esta noche las localidades de Tivenys, Alp y Xerta
La novena temporada de El foraster continúa esta noche (22.05) en 3CAT con Quim Masferrer visitando Tivenys (Baix Ebre), un pueblo de ribera atravesado por el río, rodeado de naranjos y lleno de vida. Quim no imagina que vivirá un reencuentro inesperado y emocionante con una vieja conocida que le hará revivir uno de los momentos más especiales de la historia del programa. Después, El foraster emite el capítulo dedicado a Alp, una de las puertas de entrada a uno de los valles más emblemáticos de Catalunya, la Cerdanya. Quim visitará dos de las estaciones de esquí más populares: La Molina y Masella. Finalmente, el programa recupera el capítulo de la octava temporada dedicado a Xerta, localidad muy unida a las aguas del río más largo y caudaloso del país. Las crecidas del Ebro han inundado sus calles en más de una ocasión.