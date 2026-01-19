‘El foraster’ visita esta noche las localidades de Tivenys, Alp y Xerta

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La novena temporada de El foraster continúa esta noche (22.05) en 3CAT con Quim Masferrer visitando Tivenys (Baix Ebre), un pueblo de ribera atravesado por el río, rodeado de naranjos y lleno de vida. Quim no imagina que vivirá un reencuentro inesperado y emocionante con una vieja conocida que le hará revivir uno de los momentos más especiales de la historia del programa. Después, El foraster emite el capítulo dedicado a Alp, una de las puertas de entrada a uno de los valles más emblemáticos de Catalunya, la Cerdanya. Quim visitará dos de las estaciones de esquí más populares: La Molina y Masella. Finalmente, el programa recupera el capítulo de la octava temporada dedicado a Xerta, localidad muy unida a las aguas del río más largo y caudaloso del país. Las crecidas del Ebro han inundado sus calles en más de una ocasión.