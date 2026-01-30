‘La Luz del Mundo’, hoy en ‘Equipo de investigación’, que cumple 15 años

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Coincidiendo con su decimoquinto aniversario, La Sexta emite esta noche (22.00) el reportaje número 555 de Equipo de investigación, bajo el título La Luz del Mundo: fe, poder y control. El documental analizará la expansión en España de esta organización, que pretende restaurar la iglesia cristiana primitiva. El programa también contextualizará la condena de su líder Naasón Joaquín García, que cumple 16 años de prisión en EEUU por abusos sexuales a menores, y recogerá testimonios de víctimas y exmiembros. Además, el equipo viaja a México para documentar la dimensión simbólica y material de la institución. El reportaje examinará asimismo su sistema de financiación, su estructura jerárquica y los mecanismos de control que aplica. La organización cuenta con alrededor de 3.000 ministros y 3.500 templos repartidos por todo el mundo.