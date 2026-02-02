Los derechos de los hijos ilegítimos, esta noche en ‘Proyecto Sistiaga’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El programa Proyecto Sistiaga ofrece esta noche (23.00), en Cuatro, el reportaje Malditos bastardos, que recoge diversas historias de hijos ilegítimos. Son hombres y mujeres cuyos padres decidieron abandonar a sus parejas por lo que consideraron un error o un desliz, y cuyas vidas han estado marcadas por el rechazo y el abandono que sufrieron en la infancia. Algunos de ellos luchan hoy por reclamar un apellido, una herencia legítima o por reparar la memoria de sus madres. En España, una proporción muy significativa de los niños nace ya fuera del matrimonio, reflejo de los cambios en las estructuras familiares. Según datos recientes, casi la mitad de los bebés (43%) son hijos de madres no casadas, una situación que hace décadas se veía con estigma pero que hoy está ampliamente normalizada. Las cifras de España están alrededor de la media de la UE.