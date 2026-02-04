Muere el exdirector de TV3 y RAC1 Eugeni Sallent

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El exdirector de TV3 y RAC1, Eugeni Sallent (Sabadell, 1962), ha muerto, tal como ha confirmado la ACN. Licenciado en Informática por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en Dirección de Empresas por EADA, Sallent ocupó varias posiciones de relevancia en el sector de la comunicación al frente de la televisión y la radio pública, y también en la radio privada de Cataluña, concretamente en RAC1 y RAC105. Actualmente ejercía de responsable de la productora The Mediapro Studio en Latinoamérica.