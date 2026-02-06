PROGRAMAS
‘L’any que vas néixer’, en castellano en La 1 y otro presentador
RTVE ha decidido que programará L’any que vas néixer en castellano próximamente en La 1 y está sondeando un presentador que pueda ajustarse al perfil de Xavi Bundó en La 2 Cat, que ha quedado descartado para hacer el doblete, según adelantó Rocco Steinhäuser en Versió RAC1. En este sentido, el primer nombre que ha surgido es el de Carlos del Amor, cuyo último trabajo fue La matemática del espejo de La 2. La nueva La 2 Cat está generando audiencia y en Madrid quieren su programa histórico, con imágenes del No-Do y dos famosos nacidos el mismo año. Este salto hacía tiempo que no se veía en RTVE Catalunya, que en su momento exportó programas como La luna (1989), conducido por Júlia Otero; el juvenil Plàstic (1989-1991); o el concurso 3x4, presentado por Constantino Romero, Isabel Gemio y la propia Otero entre 1988 y 1990.